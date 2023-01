Advogado de Dani Alves diz que futebolista mentiu por medo

O novo advogado de Dani Alves, Cristóbal Martell, esteve com o jogador pela primeira vez na manhã desta sexta-feira na prisão Brians II, em Barcelona.

Martell, conhecido especialista em matéria penal, ouviu a versão dos factos do brasileiro sobre os acontecimentos na noite do passado dia 30 de dezembro, na discoteca Sutton, em Barcelona, ​​que deram origem à acusação de agressão sexual por parte de uma jovem de 23 anos.

O advogado, depois da visita, terá afirmado que o futebolista mantém um "discurso sólido e linear", e que o tem achado "sereno e tranquilo", com uma consistência que não teve durante os seus primeiros depoimentos, segundo relatou à Antena 3 de Espanha.

O motivo das contradições de Alves, segundo explicou o futebolista ao advogado, reside no facto de o jogador ter "medo de revelar em público que tinha sido infiel à mulher", a modelo Joana Sanz, que, fez questão de apagar todas as fotos do casal nas redes sociais.