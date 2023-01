Kazuyoshi Miura. Jogador mais velho do mundo assina com equipa portuguesa

Kazuyoshi Miura é o jogador mais velho do mundo e vai passar a fazer parte do plantel do Oliveirense.

A um mês de completar os 56 anos, o avançado japonês já está em Portugal para realizar os habituais testes médicos antes de assinar pelo clube de Oliveira de Azeméis.

Miura é avançado e estava atualmente no Suzuka Point Getters, uma equipa da quarta divisão do futebol japonês.

No seu currículo tem ainda passagens pelos campeonatos de Itália, Brasil, Croácia e Austrália.