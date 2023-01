Marcelo apela a todos os portugueses para que homenageiem vítimas do Holocausto

O Presidente da República apelou, esta sexta-feira, a todos os portugueses para que homenageiem as vítimas do Holocausto.

Marcelo de Rebelo de Sousa assinala o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, numa mensagem publicada no site da Presidência da República.

“O Presidente da República associa-se hoje, 27 de janeiro, às celebrações do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto e evoca com profundo pesar a memória de todos os que soçobraram perante a barbárie nazi”, lê-se na nota do chefe de Estado.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, “assinalar mais um aniversário da libertação do campo de Auschwitz-Birkenau constitui um imperativo para todos os defensores dos valores da Liberdade, da Dignidade do ser humano e da Tolerância, assumindo em 2023 particular importância face à crescente banalização da violência”.

Por último, o Presidente da República apela “a todas e todos os portugueses para que, de forma ativa e empenhada, homenageiem as Vítimas do Holocausto, contribuindo assim para que o hediondo manto da intolerância nunca mais se abata sobre a Europa e o Mundo”.