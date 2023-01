Habitação. Avaliação bancária aumentou para 1458 euros por metro quadrado

O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi 1458 euros no mês de dezembro, um valor nove euros acima do observado no mês anterior. Os dados foram avançados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que revela que, em termos homólogos, a taxa de variação fixou-se em 13,5%.

“Refira-se que o número de avaliações bancárias consideradas diminuiu pelo sétimo mês consecutivo, situando-se em cerca de 24,2 mil, o que representa uma redução de 20,2% face mesmo período do ano anterior e menos 27,0% que em maio último, mês em que se registou o máximo da série”, refere o gabinete de estatística.

Em dezembro, o maior aumento face ao mês anterior verificou-se no Algarve (1,8%) e o menor verificou-se no Alentejo (0,4%). Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 13,5%, registando-se a variação mais intensa no Algarve (18,1%) e a menor no Norte (11,6%).

Feitas as contas a todo o ano 2022, o valor mediano de avaliação situou-se em 1400 euros por metro quadrado, traduzindo um aumento de 13,7% face ao ano anterior.

O INE avança que foi observado um crescimento do valor de avaliação em todas as regiões NUTS II, tendo o Algarve apresentado a variação mais intensa (16,7%) e a Região Autónoma dos Açores o menor aumento (8,8%).