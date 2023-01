Qatargate. Justiça nega liberdade provisória a companheiro de Eva Kaili

A Justiça belga rejeitou conceder a liberdade provisória a Francesco Giorgi, parceiro de Eva Kaili, ex-vice-presidente do Parlamento Europeu. Ambos estão em prisão preventiva pelo alegado envolvimento no escândalo de corrupção 'Qatargate'.

"No despacho emitido esta tarde, a Câmara do Conselho confirmou a detenção preventiva de F.G. e N.F-T", disse esta quinta-feira o Ministério Público, em comunicado.

No final da audiência, realizada à porta fechada no Palácio da Justiça em Bruxelas, a defesa de Giorgi, liderada pelo advogado Pierre Monville, evitou fazer declarações, apenas com um membro da equipa de advogados a dizer que "a situação é complicada".

Recorde-se ainda que na sexta-feira passada a justiça belga também recusou a liberdade provisória a Kaili, visada por acusações idênticas e detida na prisão feminina belga de Haren.

Eva Kaili foi afastada da vice-presidência do Parlamento Europeu no final do ano passado, tendo sido suspensa e, posteriormente, expulsa do grupo parlamentar dos Socialistas e Democratas (S&D).