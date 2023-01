Zelensky recusa encontro com Putin e diz que ele não é "ninguém"

Volodymyr Zelensky disse, esta quinta-feira, não estar interessado em encontrar-se com Vladirmir Putin para discutir a guerra na Ucrânia.

O líder ucraniano deu uma entrevista ao canal britânico Sky News na qual descartou a possibilidade de existirem negociações de paz entre os dois países. “Quem é ele agora? Depois da invasão em grande escala, ele não é ninguém para mim", disse Zelensky.

O presidente ucraniano disse ainda que acredita que o líder russo não está interessado em negociações, uma vez que o seu objetivo não é a “paz” e reforça a ideia de que este é apenas o início dos planos de Putin.

"Estou convencido de que a Ucrânia é apenas o primeiro passo para ele. Estou convencido de que ele está a preparar uma grande guerra”, afirmou Zelensky.

O líder ucraniano confirmou também uma nova intensificação dos ataques a sul do país, nomeadamente na região de Zaporizhzhia, uma área que tem sido fortemente fustigada por ataques desde o início do conflito, a 24 de fevereiro.

Já no que diz respeito às baixas nas frentes de batalha, o presidente da Ucrânia destacou que o número de mortos do lado russo é muito superior ao do lado ucraniano e afirmou que as tropas russas não contabilizam o número de soldados que perderam.

Durante a entrevista, Zelensky disse ainda estar orgulhoso dos ucranianos.