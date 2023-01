Cancelo e Bernardo Silva podem deixar City no fim da época

O balneário do Manchester City parece já ter tido melhores dias. Bernardo Silva e João Cancelo poderão deixar a equipa no final da temporada devido ao descontentamento com Pep Guardiola.

De acordo com o jornalista espanhol, José Álvarez Haya, a dupla portuguesa faz parte do conjunto de jogadores que está descontente e desiludido com o treinador.

A lista incluí nomes importantes da equipa como Kyle Walker, Gündogan e Laporte. Todos já terão mostrado vontade em deixar o City no final da temporada.

O jornalista espanhol adianta ainda que há vários meses que os ingleses tentam renovar com Bernardo Silva, mas o jogador tem recusado.

A situação ter-se-á agravado com a renovação do vínculo de Pep Guardiola com o Manchester City por mais dois anos.