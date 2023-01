Brooks deixa a Luz e regressa à Alemanha

John Brooks está de saída do Benfica. O norte-americano assinou contrato com o Hoffenheim e vai mudar-se para o campeonato alemão.

O jogador de 29 anos chegou à Luz no último dia do mercado de verão e terá assinado apenas por uma época. No entanto, o defesa não tem sido opção do treinador Roger Schmidt, que apenas o meteu em campo cinco vezes, duas delas como titular.

O defesa-central regressa assim à Bundesliga. O vínculo com o Hoffenhiem foi assinado até ao verão de 2024. Atualmente a equipa está em 13º lugar do campeonato.

A transferência do jogador vai render ao Benfica cerca de meio milhão de euros.