Agricultores: Mais de cinco mil pessoas e 150 tratores em protesto em Mirandela

Uma marcha com mais de cinco mil pessoas e 150 tratores percorreu esta quinta-feira o centro da cidade de Mirandela num protesto com assobios ao Governo contra o que consideram ser o desmantelamento do Ministério da Agricultura. Esta é a primeira paralisação organizada pela Confederação dos Agricultores de Portugal, tal como tinha sido anunciado ao Nascer do SOL pelo secretário-geral da CAP. A próxima irá realizar-se na segunda-feira em Castelo Branco e nas Caldas da Rainha está agendado para o dia 17. Ainda por marcar está no Alentejo.

«As manifestações vão-se realizar durante um mês e temos de percorrer, pelo menos, as cinco regiões do país», admitiu o responsável e prometeu que «se não houver sinal nenhum do Governo com certeza que iremos realizar uma grande manifestação».

De acordo com Luís Mira, em Mirandela estiveram presentes mais de 70 organizações de agricultores de várias zonas do país. «Não estamos a manifestar-nos para pedir mais dinheiro, só queremos o dinheiro que a Europa nos disponibiliza, no valor de 1.300 milhões».