Homem com surto psicótico ameaçou explodir hotel em Barcelona

O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira, depois do ataque terrorista a duas igrejas em Cádis na noite de quarta-feira.

Segundo o jornal La Vanguardia, as autoridades ficaram em alerta com a chamada de um responsável do hotel Hilton de Barcelona, que dava conta de que um dos hóspedes ameaçava explodir o edifício.

Mas, era afinal o caso de uma pessoa com diagnóstico de transtorno bipolar, e que estava sem tomar a medicação.

Por volta das 2h30, a rececionista do hotel Hilton, na Avenida Diagonal, disse que um cidadão marroquino tinha ligado e que gritou algo como: "Estou aqui com um propósito, tenho duas mochilas no meu quarto e em cada uma delas uma bomba".

Os policias deslocaram-se de imediato ao hotel.

As autoridades responsáveis pela operação telefonaram da receção para o quarto do homem, pedindo que descesse, mas recusou. Perante a recusa, usaram uma chave mestra para entrar no quarto do suspeito.

Uma vez lá dentro, o homem concordou em deixar a polícia revistar os seus pertences e, perceberam que era um falso alarme.

O homem foi levado para o hospital para observação.