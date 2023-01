Desaparecido há dois dias padre que teve relação sexual com menor

O padre de Monção André Filipe Gonçalves, que admitiu ter tido relações sexuais com um jovem de 17 anos, está desaparecido há dois dias.

Na sequência de uma denúncia e da seguinte confissão do pároco, a diocese proibiu André Filipe Monção de "exercer publicamente o ministério", lia-se numa nota divulgada na segunda-feira.

No documento, a diocese "partilha do profundo sofrimento da vítima e família, sendo com enorme sentimento de vergonha que torna públicos estes factos, desejando, também, exprimir o maior afeto e cuidado às comunidades paroquiais até agora confiadas".



"Nesta circunstância particular, a diocese de Viana do Castelo quer reforçar o desejo de ser um ambiente seguro e um espaço onde se possa dar voz ao silêncio, pedindo, ainda, todo o esforço, coragem, confiança e oração à comunidade diocesana, neste momento especialmente doloroso", referia ainda nota.

De acordo com o Correio da Manhã, o jovem de 17 anos terá garantido, sob anonimato que a relação, que começou em dezembro, sempre foi consentida.