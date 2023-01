Frio. Todos os distritos de Portugal continental em aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosferia (IPMA) colocou sob aviso amarelo devido ao frio os 18 distritos de Portugal continental até domingo.

O aviso amarelo devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima vai vigorar até às 6h00 de domingo, sendo que, desde domingo passado que o instituto tem estado a emitir avisos devido ao frio.

O aviso amarelo é o terceiro menos grave e é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para fazer determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para hoje, está prevista a continuação do tempo frio, com períodos de céu muito nublado, precipitação a partir do meio da manhã, em geral fraca, progredindo para sul, que irá cair sob a forma de neve nas terras altas, e vento, por vezes forte, na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Mondego e nas terras altas.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -4 graus Celsius, em Bragança, Viseu e Guarda, e os 5 graus, em Faro e Lisboa, e as máximas entre os 4 graus, na Guarda, e os 15, em Faro.