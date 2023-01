UEFA tira Rússia da organização da Supertaça Europeia

A UEFA comunicou esta quarta-feira, através das plataformas oficiais, que a edição deste ano da Supertaça Europeia não irá ser disputada na cidade russa de Kazan, como estava previsto, mas sim no Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas, no dia 16 de agosto.

A decisão incial, da Rússia ser anfitriã, estava tomada desde março de 2020, mas acabou por ser revogada, devido ao afastamento das equipas e seleções da Rússia das competições europeias, por causa da invasão das forças militares à Ucrânia.

No mesmo comunicado a direção liderada por Aleksandar Ceferin informa que "a Federação Eslovaca de Futebol (SFZ) foi nomeada para acolher a fase final do Campeonato da Europa de Sub-21 de 2025, com 16 equipas".