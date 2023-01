Crocodilo "entrega" corpo de menino que se tinha afogado a equipa de resgate

Um crocodilo carregou o corpo de uma criança de quatro anos e entregou-o à equipa de resgate, que se encontrava a cerca de um quilómetro de distância de onde o menino se teria afogado. O caso aconteceu na Indonésia.

O menino, Muhammad Ziyad Wijaya, tinha desaparecido dois dias antes, perto do estuário de Jawa, na província de Kalimantan Oriental.

As buscas já estavam a decorrer quando o animal apareceu com a criança "em cima" do seu corpo.

O momento foi presenciado por alguns pescadores que avistaram o réptil de 3 metros enquanto este nadava em direção ao barco, onde pousou o corpo do menino.

O líder da equipa de resgate disse aos meios locais que acredita que o animal "ajudou na busca pela vítima", e que o corpo estava intacto, sem marcas de mordidas.

Ainda não se sabe o que causou o afogamento da criança ou se os crocodilos terão sido a causa da sua morte mas as primeiras informações dão apenas conta de que o menino caiu acidentalmente no rio enquanto brincava.