Alemanha. Dois mortos em ataque à faca num comboio

Duas pessoas foram mortas esta quarta-feira na sequência de um ataque à faca num comboio por um homem que viajava entre Kiel e Hamburgo, na Alemanha.

Segundo a ministra do Interior do estado de Schleswig-Holstein, Sabine Suetterlin-Waack, cinco ficaram ainda feridas no ataque.

O suspeito, que apunhalou as pessoas pouco antes da chegada à estação de Brokstedt, no norte do país, já foi detido.

Esta estação ficou, contudo, fechada durante várias horas.

A autoridade ainda não avançou nenhuma informação adicional sobre a identidade do suspeito e sublinhou que os possíveis motivos estão a ser investigados.