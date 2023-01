Mulher detida no aeroporto de Lisboa na posse de seis quilos de cocaína

Uma mulher foi detida no aeroporto de Lisboa por suspeitas de tráfico de estupefacientes.

Segundo a Procuradoria-Geral Regional (PGR) de Lisboa, "a arguida, que chegou ao Aeroporto de Lisboa num voo proveniente da América do Sul, trazia na bagagem mais de seis quilogramas de cocaína".

Na quinta-feira a suspeita foi presente a um primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

"Na sequência do interrogatório e em consonância com o promovido pelo Ministério Público, o juiz de Instrução Criminal decidiu aplicar-lhe a medida de coação de prisão preventiva", lê-se no comunicado da PGR.

O comando do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e a Polícia Judiciária (PJ) são os responsáveis pela investigação deste caso.