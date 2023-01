Margem Sul. Dois detidos por homicídio na forma tentada e posse de arma proibida

Dois homens, de 41 e 25 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) esta terça-feira, por suspeitas da prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e detenção de arma proibida.

Os factos relativos à primeira ocorrência desenrolaram-se em novembro do ano passado, no Seixal.

Em comunicado, a PJ informa que "o detido, de 41 anos, juntamente com um familiar, desentendeu-se com um homem de 30 anos, resultando daí agressões entre as partes. Algum tempo depois, já no decurso do mês de dezembro, o suspeito volta a encontrar-se com a vítima na via pública, tendo efetuado disparos de arma de fogo na direção desta, que fugiu e não foi atingida”.

Já a segunda ocorrência, trata-se de uma discussão na via pública, que ocorreu em outubro do ano passado, no Montijo.

“O detido de 25 anos, após discussão na via pública com um homem de 26 anos, efetua disparos que atingiram a vítima em zona não vital, mas que a obrigaram a ser assistida no hospital”, explica a autoridade.

Os dois homens vão agora ser presentes a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.