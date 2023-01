Lisboa. Circulação na Rua dos Douradores vai ser invertida

O sentido de circulação na Rua dos Douradores vai ser invertido a partir de quinta-feira, devido à sobras na Rua da Prata, informou a Câmara Municipal de Lisboa

“No seguimento do encerramento da Rua da Prata ao trânsito, devido às obras de reparação de um coletor que aí decorrem, a partir da próxima quinta-feira, 26 de janeiro, o sentido da circulação na Rua dos Douradores será invertido e passa a efetuar-se no sentido Sul - Norte para permitir o acesso de veículos ligeiros ao Rossio”, lê-se no comunicado da autarquia.

Já a circulação de veículos pesados deverá ser feita pela Rua da Madalena.

Para evitar constrangimentos do trânsito, a Câmara Municipal de Lisboa apela a que seja evitada a circulação nesta zona da cidade.

As alternativas são:

Trânsito proveniente do Parque das Nações deve optar pela Avenida Infante Dom Henrique e Avenida Mouzinho de Albuquerque.

Trânsito proveniente de Belém deve optar pela Avenida de Ceuta ou pelas Avenidas Infante Santo e Dom Carlos I.