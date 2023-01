Loulé. Duas mulheres detidas por furto

Duas mulheres, com idades compreendidas entre os 26 e os 28 anos, foram detidas pela Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Loulé, no passado sábado, por furto em estabelecimento comercial.

De acordo com um comunicado esta terça-feira divulgado pela autoridade, um militar que se encontrava fora de serviço apercebeu-se de que "duas mulheres se movimentavam no interior do supermercado com um comportamento estranho" e verificou que estas "se preparavam para sair com um carrinho cheio de compras, sem passar pela linha de caixas de pagamento".

O militar, "efetuou um seguimento às suspeitas, acabando por as interceptar no parque de estacionamento, quando se preparavam para abandonar o local", avança a GNR.

Na sua posse, as suspeitas tinham diversos artigos furtados, tendo ainda sido detetados outros artigos no interior no veículo, no valor total de 4 055 euros.

Todos os artigos furtados foram devolvidos ao respetivo estabelecimento.

Segundo a autoridade, da ação resultou a apreensão de "6.330 cápsulas de café, 16 garrafas de whiskey, diversos artigos de vestuário e um veículo".

Após efetuadas as devidas diligências policiais, foi possível apurar que as mulheres são suspeitas de outros furtos em supermercados e estabelecimentos comerciais.