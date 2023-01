ADSE vai aumentar preços pagos no privado

A ADSE vai aumentar os valores pago aos privados pela realização de exames e consultas.

De acordo com Eugénio Rosa, representante dos beneficiários do conselho diretivo da ADSE, citado pelo Público, o objetivo é “recuperar atos e médicos que têm vindo a sair das convenções com a ADSE e evitar mais as saídas”.

Os grandes grupos de saúde têm retirado as comparticipações tanto de vários exames, cirurgias e consultas, como de médicos e especialistas alegando que os valores pagos pela ADSE não são suficientes para cobrir os custos.

A proposta para o aumento dos valores já foi aprovada pelo Governo.

Esta é a segunda vez, num espaço de um ano, que a entidade revê as tabelas.