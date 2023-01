Paços de Ferreira com lotação esgotada para receber o Benfica

O Paços de Ferreira anunciou esta terça-feira que os bilhetes para o jogo com o Benfica estão esgotados. A partida está marcada para a quinta-feira às 20h15, no Estádio Capital do Móvel, que tem capacidade para nove mil espectadores.

Esta partida é uma antecipação do jogo da 20ª jornada, inicialmente marcado para 12 de fevereiro. A data foi alterada uma vez que os encarnados se deslocam à Bélgica no próximo dia 15 de fevereiro, para disputar a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Luís Godinho foi o escolhido para arbitrar a partida.