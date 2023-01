Filme português na corrida aos Óscares

“Ice Marchants” de João Gonzalez fez história ao ser o primeiro filme português a ser nomeado para os Óscares, na categoria de curta-metragem de animação. O anúncio foi feito esta terça-feira.

Na corrida às nomeações estavam também a curta em imagem real "O Lobo Solitário", de Filipe Melo e a curta de animação "O Homem do Lixo", de Laura Gonçalves.

“Ice Marchants” é um filme sem diálogos sobre o amor familiar. Na história, realizada por Gonzalez, um pai e um filho produzem gelo em casa e saltam todos os dias de paraquedas para o vender numa aldeia.

A curta-metragem é produzida por Bruno Caetano e pela cooperativa portuguesa COLA em conjunto com o Reino Unido e França.

Para trazer o prémio para casa, “Ice Marchants” terá que vencer “The Boy, The Mole, The Fox and The Horse” de Charlie Mackesy, “The Flying Sailor” de Amanda Forbis, “My Year of Dicks” de Sara Gunnarsdóttir e “An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It” de Lachlan Pendragon.

Este é o terceiro filme de João Gonzalez. Estreou em maio na Semana da Crítica no Festival de Cinema de Cannes, onde foi premiado. Já nas restantes categorias, "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", de Daniel Kwan e Daniel Scheinert está na frente da corrida, com 11 nomeações.

Entre os prémios que vai disputar estão os de Melhor Filme, Melhor Realizador (Daniel Kwan & Daniel Schienert), Melhor Atriz (Michelle Yeoh), Melhor Ator Secundário (Ke Huy Quan) e Melhor Atriz Secundária (Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu).

A lista segue com "Os Espíritos de Inisherin" e "A Oeste Nada de Novo" a conquistarem 9 nomeações, "Elvis" com 8, "Os Fabelmans" com 7, e por fim "Tár" e "Top Gun Maverick" com 6 nomeações, cada um.

A cerimónia do Óscares está marcada para o dia 12 de março, no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles.