CML. PJ regressa à Câmara por suspeitas de corrupção

A Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária voltou. Esta terça-feira, a fazer buscas na Câmara de Lisboa, uma semana depois da operação Tutti Frutti, em que, entre outros, estão a ser investigados os antigos responsáveis pela Câmara, Fernando Medina e Duarte Cordeiro, atualmente ministros do Governo.

De acordo com a CNN, as buscas estenderam-se à Assembleia Municipal, com os inspetores da PJ a chegaram cedo ao local, e procuraram atas de reuniões da câmara relacionadas com processos urbanísticos apresentados pelo ex-vereador do Urbanismo Manuel Salgado, durante a presidência de Fernando Medina.

As buscas aconteceram no departamento de apoio aos órgãos e serviços municipais, no qual ficam registadas todas as atas das reuniões de Câmara e por onde passam todos os contratos de licenciamento.