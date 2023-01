Veículo de mercadorias cai para cima de pesado estacionado no IC2 em Loures

Um veículo pesado de mercadorias caiu, esta segunda-feira, do troço do IC2 em Santa Iria da Azóia, em Loures, Lisboa, caindo em cima de um outro pesado da mesma categoria.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Sacavém e os condutores dos dois veículos, que ficaram feridos, foram transportados para o Hospital de Santa Maria.

O condutor do veículo que caiu teve ferimentos leves, já o condutor do outro pesado, que estava estacionado junto à empresa Valorsul, encontra-se em estado grave.

O acidente aconteceu no sentido Norte-Sul, e apenas uma faixa da esquerda esteve com o trânsito cortado. Este acidente aconteceu na sequência de uma colisão anterior entre o veículo que caiu com um ligeiro, ainda no IC2.

O alerta foi dado às 16h40.

As operações mobilizaram os Bombeiros Voluntários de Sacavém, duas viaturas do INEM, a Polícia de Segurança Pública e responsáveis das Infraestruturas de Portugal.