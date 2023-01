Final four da Taça da Liga começa terça-feira

por João Sena

A primeira meia final joga-se terça-feira, às 19h45, entre o Arouca e o Sporting, e a segunda tem lugar no dia seguinte entre o FC Porto e o Académico de Viseu, à mesma hora. No sábado, dia 28, disputa-se a final entre os vencedores das duas meias finais, às 19h45. Se a presença dos dois grandes do futebol português se pode considerar normal, já o Arouca e o Académico de Viseu (da segunda divisão) fazem a estreia nesta fase da competição. Com os símbolos não ganham jogos, pode ser uma Final Four com história. Com os adeptos dos quatro clubes a encherem as bancadas, o espetáculo está garantido também fora do estádio com a FanZone montada no centro da cidade.

O Sporting venceu as duas últimas edições da Taça da Liga, com triunfos sobe o Braga (1-0) e Benfica (2-1), e quer ficar com o título de campeão de inverno, como é habitualmente conhecido o vencedor da Taça da Liga, pela quinta vez. “É um jogo contra uma equipa que já nos venceu, muito bem treinada e que tem todo o mérito em estar na Final Four. Vamos ter muita atenção ao que se passou em Arouca, pois é uma equipa que varia muito o tipo de jogo, mas estamos preparados para todos os momentos e queremos muito vencer este troféu, os clubes vivem de títulos» disse Rubén Amorim.

A pacata cidade de Arouca está a viver um momento especial com a presença do clube nesta competição, ao mesmo tempo que puxa o filme atrás e recorda a surpreendente vitória do Moreirense (2017),e também o Arouca quer surpreender. O jogo com o Sporting não mete medo, até porque já venceu (1-0) os leões este ano. João Basso falou sobre o jogo de hoje, admitindo o favoritismo do Sporting “cada jogo tem sua história. Não adianta olhar para aquilo que fizemos contra o Sporting no campeonato. O nosso foco está em fazer um bom jogo e agarrar as probabilidades que temos de chegar à final, o principal objetivo do grupo», afirmou o capitão do Arouca.

Quebrar o enguiço

O FC Porto volta a estar presente na Final Four da Taça da Liga, competição que nunca venceu. Já disputou quatro finais e saiu sempre derrotado, duas vezes pelo Braga, mas também pelo Benfica e Sporting. Este ano vai defrontar o Académico de Viseu na meia final, com a particularidade do adversário ser treinado por Jorge Costa, um símbolo dos azuis e brancos. Sérgio Conceição considera a Taça da Liga um objetivo a cumprir, e caso consiga vencer torna-se o treinador portista com mais títulos (16), ultrapassando Artur Jorge. “Há um troféu em disputa. Se jogarmos a pensar que a Taça da Liga é tão importante como os outros troféus não tenho dúvida nenhuma que, com maior ou menor dificuldade, podemos chegar à final e ganhá-la. Vamos ter o máximo de seriedade para com o Académico de Viseu e vamos encarar este jogo como sendo o mais importante da época. Esta competição está nos nossos objetivos de temporada», afirmou o treinador do FC Porto.