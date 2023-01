Edifício icónico da capital escocesa em chamas

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira num edifício no centro de Edimburgo, na Escócia, obrigando a uma resposta rápida dos bombeiros para salvar aquele local com mais de 100 anos de existência.

De acordo com a Sky News, o alerta foi dado pelas 11h30, sendo que, poucos minutos depois, os bombeiros chegaram ao local e depararam-se com o edifício Jenners, uma antiga loja entretanto encerrada, em chamas.

BREAKING: Huge fire at Jenners department store on Edinburgh’s Princes Street right now. Large number of emergency services present @STVNews pic.twitter.com/CYyZXQhe9A — Laura Alderman (@LauraAlderman_) January 23, 2023

Mais tarde, um membro local do Partido Nacional Escocês (SNP) dsse à televisão britânica que o incêndio estava "sob controlo".

Não há feridos a registar mas as autoridades pediram à população para se afastar das ruas nas proximidades do edifício e houve várias carreiras de transportes públicos a serem desviadas.

Aquele edifício funcionava como um antigo supermercado, tendo sido inaugrado em 1895.

A sua fachada é das mais icónicas da capital inglesa e, em 2021, depois de um processo longo de venda a Mike Ashley, dono da cadeia desportiva Sports Direct, e devido ao impacto da pandemia, a loja foi encerrada, tendo duas centenas de pessoas perdido o emprego.

Até agora são desconhecidas as causas do acidente mas, ao Daily Record, uma testemunha afirmou que, ao passar pelo local, conversu com pessoas que trabalhavam na restauração do prédio e que estas referiram que o incêndio começou quando uma linha de gás foi cortada inadvertidamente.

.