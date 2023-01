Setúbal. Câmara alvo de buscas da PJ relacionadas com contratação pública

A Polícia Judiciária (PJ) está, esta segunda-feira, a efetuar buscas na Câmara de Setúbal relacionadas com "processos de contratação pública".

As operações estão a decorrer no edifício dos Paços do Concelho e na Praça do Bocage.

A Câmara Municipal já confirmou as buscas. Em comunicado enviado às redações, a autarquia que as buscas da PJ se referem a “processos relacionados com contratação pública na área do urbanismo”.

“Está a dar toda a colaboração à PJ e dará todos os esclarecimentos necessários solicitados pelas autoridades competentes”, lê-se ainda.