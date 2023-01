Beyoncé criticada por ter dado concerto no Dubai por 24 milhões de euros

Beyoncé é uma das cantoras mais aclamadas do mundo, pelos seus pares da indústria e pelo público, mas isso não quer dizer que esteja imune a críticas. Que o diga o seu último concerto.

No passado fim de semana, Beyoncé voltou aos palcos para atuar na festa de inauguração de um hotel de luxo no Dubai, o Atlantis The Royal.

Segundo o site TMZ, a cantora recebeu cerca de 24 milhões de euros por pouco mais do que 60 minutos de concerto, com várias trocas de roupa e pirotecnia.

Segundo a imprensa norte-americana, o concerto foi muito restrito, tendo sido convidados jornalistas e influencers e a captura de imagens e o uso de de smartphones estiveram limitados.

Nas redes sociais, multiplicaram-se as críticas ao facto de a cantora ter aceitado atuar no Dubai, com muitos seguidores a lembrarem que a homossexualidade é criminalizada nos Emirados Árabes Unidos.