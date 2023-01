Kate Middleton triste com príncipe Harry: "Já nem o reconhece"

São tempos tremidos para Kate Middleton e o Príncipe Harry: se é verdade que outrora foram bastante próximos, também é verdade que as revelações polémicas que o filho mais novo do Rei tem feito relativamente aos bastidores da família real britânica os deixaram ainda mais distantes.

Ainda que oficialmente os membros da família real não tenham feito grandes comentários sobre as grandes declarações polémicas do livro de Harry, fonte próxima da Kate disse, em declarações à revista OK, que a princesa de Gales “já nem reconhece a pessoa em que Harry se tornou". "Ele traiu a própria família e quebrou a confiança ao falar", acrescentou.

"As linhas de comunicação estão totalmente fechadas por agora. Harry disse que não se vê a regressar ao Reino Unido com Meghan – e ele não deve esperar uma receção de boas-vindas de Kate e William se isso alguma vez mudar”, disse ainda.