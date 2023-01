Portugal em alerta amarelo devido ao frio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) decretou aviso amarelo para todos os distritos de Portugal Continental devido à previsão de tempo frio.

Os 18 distritos do continente estão a ser afetados por um anticiclone localizado no Norte da Europa, porém o aviso para os distritos de Bragança, Beja, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre e Vila Real será mais extenso, mantendo-se ativo até às 6 horas de quinta-feira.

Aveiro, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal e Viana do Castelo estão sob aviso amarelo apenas até às 7 horas de quarta-feira.

Segundo o IPMA, o tempo frio deverá manter-se até ao final da semana, sendo provocado por um anticiclone no Norte da Europa, que se estende em crista até ao Atlântico, acabando por resultar numa “massa de frio continental para a Península Ibérica”.

Devido à situação meteorológica, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta para as medidas preventivas de combate as condições adversas. Assim, pede prudência para os grupos mais vulneráveis, como são o caso dos idosos, crianças e pessoas com patologias crónicas e população sem abrigo.

A ANEPC pede também atenção para potenciais riscos, especialmente às “intoxicações por inalação de gases”, “incêndios em habitações, restaurantes” devido à “má utilização de lareiras e braseiras ou de avarias em circuitos elétricos”, e ainda alerta os condutores para o “piso escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo” e o aumento do tráfego rodoviário.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil aconselha a população a “manter o corpo quente, através de várias camadas de roupa” e evitar a exposição prolongada ao frio e às mudanças bruscas de temperatura. A nível de proteção coletiva, a ANEPC pede “especial atenção aos aquecimentos com combustão, que podem causar intoxicação devido à acumulação de monóxido de carbone e leva à morte”, “evitar uso de dispositivos de aquecimento durante o sono”, e ainda “não sobrecarregar tomadas e/ou extensões elétricas”.