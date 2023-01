EUA: Suspeito do tiroteio em Los Angeles encontrado morto dentro de um veículo

As autoridades norte-americanas tomaram de assalto uma carrinha na qual estava o suspeito do tiroteio ocorrido no sábado à noite que matou 10 pessoas, tendo outras 10 ficado feridas. O homem, porém, foi encontrado morto dentro do veículo.

De acordo com a imprensa internacional, uma equipa especial da polícia SWAT tomou, pelas 13h00 (21h00, em Lisboa), o veículo que se encontrava estacionado num parque de estacionamento em Torrance, a sul de Los Angeles, a pouco mais de 40 quilómetros de Monterey Park, em que ocorreu o massacre.

Robert Luna, xerife do condado de Los Angeles, disse que quando os agentes da polícia se aproximaram da carrinha, ouviram um tiro no interior veículo.

"O suspeito sofreu um ferimento autoinfligido por arma de fogo e foi declarado morto no local", informou o responsável.

O homem foi identificado como Huu Can Tran, de 72 anos.