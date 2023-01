Cascais. Corpo em estado avançado de decomposição encontrado em praia

Um corpo em estado decomposição avançado foi, esta sexta-feira, encontrado no areal da praia do Guincho, no concelho de Cascais.

Em comunicado enviado às redações, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) refere que não são conhecidas as causas do incidente.

"À chegada ao local, constatou-se que se tratava de um corpo, em avançado estado de decomposição, tendo o óbito sido declarado no local pelo delegado de saúde", diz a nota.

O corpo foi transportado para análise para o Instituto de Medicina Legal da Guia, pelos Bombeiros Voluntários da Parede.

O alerta foi dado pelas 15h25, através da GNR da Alcabideche.

O Ministério Público (MP) e a Polícia Judiciária (PJ) já foram contactados.