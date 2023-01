CML. Constituídos seis arguidos no âmbito das buscas da PJ

Três sociedades, assim como os seus respetivos representantes legais, foram esta sexta-feira constituídos arguidos no âmbito das buscas na Câmara Municipal de Lisboa.

"Na sequência das buscas, foi, hoje, validada pelo Ministério Público a constituição de seis arguidos, três sociedades e os respetivos representantes legais", refere a Procuradoria-Geral da República (PGR.

A Polícia Judiciária realizou esta semana buscas na Câmara Municipal de Lisboa (CML) por "suspeitas de corrupção, participação económica em negócio e falsificação", numa nomeação para "prestação de serviços que foi assinada em 2015" pelo então presidente da autarquia, Fernando Medina.

Segundo avança a TVI/CNN Portugal, em causa estarão "a viciação das regras para a contratação de um histórico do PS de Castelo Branco com vista à gestão das obras públicas na capital".

"O Ministério Público acredita que o objetivo do esquema visou a angariação de dinheiro em obras públicas, com subornos de empreiteiros, para o financiamento ilícito do PS, através dos chamados sacos azuis", refere ainda a mesma estação de televisão.