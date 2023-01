Dani Alves fica em prisão preventiva

Dani Alves ficou em prisão preventiva, sem possibilidade de pagamento de fiança, enquanto responde às acusações de agressão sexual. A decisão foi tomada, esta sexta-feira, por uma juíza de um tribunal de Barcelona.

O internacional brasileiro tinha-se deslocado, esta manhã, a uma esquadra da capital catalã para prestar declarações sobre as alegadas acusações, mas acabou por ficar detido.

De acordo com o El Pais, a juíza terá aprovado o pedido feito pelo Ministério Público espanhol para o jogador sob custódia.

Dani Alves é acusado de ter agredido sexualmente uma jovem de 23 anos, a 30 de dezembro, na discoteca Sutton, em Barcelona. A jovem terá apresentado queixa a 2 de janeiro. O lateral nega todas as acusações e diz que não conhece a alegada vítima.

O internacional brasileiro deixou o Barcelona no final da época passada e assinou por uma equipa mexicana. Dani Alves estava em Espanha de férias, depois de ter vestido a camisola da seleção do Brasil no Mundial do Qatar.