'Ruy, a História de Vida' no TagusPark

São 95 anos de vida, 80 de carreira. Muitos palcos pisados, muitas personagens vividas, muitas histórias para contar. É isso que nos promete o espetáculo Ruy, a História Devida, da Yellow Star Company, que estreou no dia 18 de janeiro no auditório do TagusPark, em Oeiras.

Aqui, pela primeira vez, o público terá a oportunidade de conhecer o homem por trás do decano do teatro em Portugal, que irá «abrir o coração» e contar «histórias inéditas da sua longa e inspiradora carreira».

Além disso, os espetadores serão convidados a fazer perguntas ao ator, «fazendo desta experiência mais do que um espetáculo, uma conversa intimista entre amigos». «Nós já estávamos a trabalhar com o Ruy desde 2020, na Ratoeira, o que estava a ser uma experiência incrível por termos um ator tão experiente e com uma vontade e uma vida tão ativa», explica Carla Matadinho, diretora da Yellow Star Company.

Segundo Matadinho, foi um dos atores com quem representava – Luís Pacheco – que sugeriu à companhia realizar um trabalho apenas com o artista. «Algo que trouxesse à tona a sua vida... Foi aí que começámos a desenvolver este espetáculo, pensado um bocadinho para homenagear o ‘homem’ que temos em palco», revelou acrescentando que esta é «a homenagem que lhe faltava em vida». No sábado, dia 21, o espetáculo viaja até ao Convento de São Francisco, em Coimbra.