Bebé morre depois de mãe dar à luz na casa de banho

Um bebé morreu na manhã de quinta-feira em Canidelo, Vila Nova de Gaia, depois de uma jovem de 16 anos ter dado à luz na casa de banho de casa.

De acordo com o Comando da Polícia de Segurança Pública do Porto, a jovem "desconhecia que estava grávida", escreve o Notícias ao Minuto.

A mesma fonte disse ainda que "o alerta foi dado pela tia por volta das 10h da manhã e a menina terá ido à casa de banho porque estava com dores de barriga".

As causas da morte do recém-nascido estão atualmente a ser investigadas pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto.

De acordo com o Correio da Manhã, a jovem foi levada pelos bombeiros da Aguda e acompanhada pela equipa da VMER para o hospital de Vila Nova de Gaia, tal como o bebé, que foi depois trasladado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.