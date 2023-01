Portugal na elite mundial do andebol

Por João Sena

A seleção nacional entrou mal no Mundial com uma derrota frente à poderosa Islândia, mas depois compensou esse deslize com duas excelentes vitórias sobre a Coreia do Sul e a Hungria, sendo este último triunfo determinante para concluir a fase de grupos no primeiro lugar e garantir a presença dos ‘Heróis do Mar’ na ‘Main Round’. Nesta fase da competição, Portugal tem como adversários o Brasil, Cabo Verde e a Suécia. A seleção nacional tinha um coeficiente melhor do que a Islândia e a Hungria, mas o empate com o Brasil estragou a média e comprometeu seriamente as contas. No primeiro jogo da ‘Main Round’, Portugal e o Brasil empataram (28-28), com o resultado a ser decidido por uma decisão do videoárbitro. A equipa portuguesa marcou um golo a 30 segundos do fim e chegou a festejar a vitória, mas os árbitros, já depois do apito final e com recurso às imagens, decidiram expulsar um jogador português e marcar um livre de sete metros que o Brasil aproveitou para empatar. Com este resultado, e tendo em conta a vitória da Suécia sobre a Hungria (37-28), a equipa nacional continua a sonhar com a qualificação para os quartos de final do Mundial, mas para isso terá de vencer, esta sexta-feira, Cabo Verde (14h30, RTP 2) e, no domingo, a anfitriã Suécia (19h30, RTP 2), e esperar que os suecos vençam a Islândia e a Hungria.

O selecionador nacional, Paulo Pereira, afirmou que «a Suécia está num nível elevadíssimo, mas nós também estamos mais fortes». «Cabo Verde tem uma seleção interessante, com jogadores do campeonato português e um treinador, Ljubomir Obradovic, muito conhecedor», fez questão de sublinhar o técnico nacional. O histórico dos jogos entre Portugal e Cabo Verde resume-se a partidas amigáveis. No entanto, um vasto número de atletas caboverdianos joga, ou jogou, recentemente no campeonato nacional, conhecendo bem as características dos jogadores e o estilo de jogo português.

Alexis Borges, pivô luso-cubano, lançou o encontro de hoje: «O empate com o Brasil teve um sabor amargo e foi difícil de aceitar, mas continua tudo nas nossas mãos e dependemos apenas de nós. Depois de um mau resultado temos de conquistar a vitória para regressarem as boas sensações. No jogo com Cabo Verde temos de estar focados na vitória desde o primeiro minuto. Temos que continuar a fazer o nosso trabalho e a vitória irá chegar».

Em relação à Suécia, a única vitória portuguesa foi obtida no Europeu de 2020, com um triunfo expressivo na ‘Main Round’ por dez golos de diferença. Apesar do deslize frente aos portugueses, a Suécia viria a sagrar-se campeã europeia nesse ano.