Dmitry Peskov avisa “Rússia vai cumprir objetivos de uma maneira ou de outra"

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, numa conferência de imprensa esta quinta-feira sublinhou que a Rússia vai cumprir os seus objetivos em território ucraniano “de uma maneira ou de outra”.

“Quando mais cedo o regime ucraniano se mostrar disponível para cumprir as exigências da Rússia, que serão cumpridas de uma maneira ou de outra, mais cedo tudo acabará e os ucranianos podem começar a recuperar desta tragédia, que começou com o regime de Kyiv”, afirmou Peskov, de acordo com o The Guardian.

O porta-voz do Kremlin não revelou que exigências a Ucrânia teria teria de ceder para que a invasão terminasse.