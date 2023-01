Gonçalo Guedes poderá regressar ao Benfica por empréstimo

O avançado Gonçalo Guedes pode regressar ao Benfica por empréstimo do Wolverhampton, segundo avança o jornalista italiano Matteo Moretto do Relevo.

A mesma fonte acrescenta ainda que as negociações já estão em curso, sendo que o jogador português também é associado ao Barcelona.

O futebolista de 26 anos saiu do Valência no verão do ano passado e tem dois golos e uma assistência em 18 jogos na Premier League.

Recorde-se que Guedes foi jogador do Benfica desde jovem, começou em 2005 e saiu em 2017 depois ser vendido ao Paris Saint Germain (PSG).