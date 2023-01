Twitter está a leiloar objetos e móveis dos escritórios

O Twitter colocou em leilão vários objetos da sede da empresa, em São Francisco, como móveis de escritório sofisticados e equipamentos profissionais de cozinha.

A venda faz parte da estratégia de reorganização de Elon Musk, que pretende chamar a atenção para os excessos da antiga administração e sublinhar que o corte de custos é uma prioridade.

Os objetos com as ofertas mais altas foram um pássaro em néon, uma estátua simples do símbolo do Twitter de mais de 30 mil dólares (27.794 euros) e uma escultura com o símbolo da arroba -- "@".