Mundial de Andebol. Brasil consegue empate com Portugal já depois do apito

[Notícia corrigida, jogo acabou em empate e não na vitória de Portugal, como foi inicialmente avançado]

Seleção portuguesa de andebol empatou, esta quarta-feira, com o Brasil 28-28, no primeiro jogo do Grupo II da Ronda Principal do Campeonato do Mundo de andebol.

Com um golo a 30 segundos do fim, a equipa portuguesa ainda cantou vitória, mas um livre, assinalado já depois do final do jogo, resultou afinal no empate para o Brasil

O resultado final só foi estabelecido já depois do fim do jogo, através de um livre de sete metros a favor do Brasil, assinalado com recurso a imagens televisivas.