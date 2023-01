Pizzi poderá regressar ao campeonato português

Pizzi pode estar de regresso à liga portuguesa para jogar no Estoril. O jogador saiu do Benfica no ano passado no mercado de verão para jogar no Al Wahda, mas tudo indica que a vida nas arábias está quase a chegar ao fim, segundo avança o zerozero.

O possível retorno do médio estará relacionado com a saída de Carlos Carvalhal, treinador que deixou o Al Wahda para treinar o Celta e também a distância entre os Emirados Árabes e Portugal.

A confirmar-se a mudança para o Estoril, Pizzi vai reencontrar Nélson Veríssimo, treinador que substituiu Jorge Jesus depois da saída do Benfica.

Recorde-se que Pizzi assinou um contrato de dois anos com Al Wahda e tem um salário a rondar os dois milhões de euros por temporada.