MP abre investigação a suspeitas de cirurgias negligentes no Amadora-Sinta

O Ministério Público abriu uma investigação para averiguar as suspeitas de cirurgias negligentes no Hospital Amadora-Sintra, no distrito de Lisboa.

De acordo com informação esta quarta-feira revelada por fonte da Procuradoria-Geral da República ao Notícias ao Minuto, a investigação está a decorrer nos termos do Departamento Central de Investigação e Ação Penal da secção da Amadora.

Recorde-se que a investigação decorre depois de dois cirurgiões do Hospital Fernando Fonseca, comummente conhecido como Amadora Sintra, terem denunciado mais de vinte "mortes e mutilações" decorridas por alegada má prática cirúrgica.

O caso foi inicialmente avançado pelo Expresso, que escrevia ainda que, na semana passada, os casos já estavam a ser investigados por peritos independentes nomeados pela Ordem dos Médicos.

Também a Entidade Reguladora da Saúde abriu uma investigação sobre o assunto no dia em que os casos foram divulgados, sendo que o ministro da Saúde já tinha reagido às denúncias na terça-feira, quando disse que esperava uma resposta sobre as alegadas más práticas "nos próximos dias".