Natalidade. Portugal volta a ultrapassar barreira dos 80 mil nascimentos

Após uma quebra histórica da natalidade em 2021, Portugal voltou a ultrapassar a barreira dos 80 mil nascimentos em 2022, segundo dados do "teste do pezinho".

No ano passado, nasceram mais 4.219 bebés do que em 2021. No total, registaram-se 83.436 nascimentos, ou seja houve um aumento de 5,3% relativamente ao ano anterior,

Antes do mínimo registado em 2021, 79.217, o número mais baixo tinha sido verificado em 2014, com 83.100 testes do pezinho realizados no país, e o mais alto no ano de 2000 (118.577), escreve a agência Lusa.

Setembro foi o mês que registou o maior número de testes e Lisboa foi a cidade que rastreou mais recém-nascidos.