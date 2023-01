Ucrânia. Ministro e mais dois governantes morrem em queda de helicóptero perto de Kiev

Um helicóptero despenhou-se, esta quarta-feira, junto a um infantário na região de Kiev. Pelo menos 18 pessoas, incluindo o ministro da Administração Interna da Ucrânia, o seu vice e o secretário de Estado que seguiam a bordo.

O incidente provocou ainda 29 feridos, dos quais 15 são crianças.

"Hoje, 18 de janeiro, um helicóptero dos Serviços de Emergência caiu em Brovary. Como consequência do acidente morreram os dirigentes do Ministério do Interior: o ministro, o vice-ministro e o secretário de Estado", informou a polícia nacional do país.

O incidente está a ser investigado, não se sabendo, até ao momento, se está ou não relacionado com a guerra.

"Por enquanto, estamos a considerar todas as versões possíveis do acidente de helicóptero", adiantou o procurador-geral ucraniano, Andriy Kostin, no Telegram.