Madeira. Jovem de 21 anos detido por tentativa de homicídio

Um jovem de 21 anos foi detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, por suspeitas da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

Os factos terão ocorrido em julho do ano passado, no Funchal, numa área de diversão noturna.

A vítima, de 28 anos, foi agredida "com golpes de arma branca, em várias partes do corpo, acabando por sofrer lesões que constituíram perigo para a vida", explica a PJ em comunicado.

As diligências realizadas permitiram posteriormente a identificação e detenção do presumível autor do crime.

O jovem foi já presente às autoridades judiciárias competentes, "ficando a aguardar os ulteriores termos do processo sujeito a apresentações bissemanais em posto policial, bem como à proibição de frequentar espaços de diversão noturna", informa a autoridade.