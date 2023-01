EUA. Homem tenta raptar funcionária de drive-thru pela janela

Um homem que tentou, na segunda-feira, raptar uma funcionária de um restaurante nos Estados Unidos pela janela do serviço drive-thru, encontra-se desparecido, estando a ser procurado pelas autoridades.

Através do Twitter, o departamento policial de Auburn, de Washington publicou um vídeo no qual é possível ver o homem a puxar pelo braço da mulher enquanto esta dá o troco pela compra efetuada.

O suspeito tentou "arrastar a vítima pela janela, usando uma abraçadeira", afirmaram as autoridades. A mulher conseguiu escapar e o homem é visto a fugir numa carrinha de caixa-aberta.

The Auburn Police Department is asking for any information to help identify a suspect that attempted to abduct a barista during the early morning hours of 1/16/2023. pic.twitter.com/w8qzJQs5ZA