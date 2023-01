Rúben Dias de regresso aos treinos do Manchester City

Rúben Dias, central do Manchester City, está de regresso aos treinos depois de não disputar um jogo oficial desde do dia 10 de dezembro, no jogo de Portugal frente a Marrocos.

O português aparece nas fotografias do treino que os “citizens” realizaram esta terça-feira. O defesa volta às contas de Pep Guardiola.

John Stones, que falhou os últimos dois jogos oficiais do City também treinou com a equipa.

O Manchester City está em segundo lugar na Premier League, e conta ainda com os portugueses João Cancelo e Bernardo Silva.

O City recebe esta quinta-feira o Tottenham (quinto), em jogo em atraso da sétima jornada.