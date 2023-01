Banco Português de Fomento lança dois novos programas de investimento ao abrigo do PRR

Ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o Banco Português de Fomento (BPF) lançou esta terça-feira, dois novos Programas de Investimento do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR), com uma dotação global de 400 milhões de euros.

Os novos instrumentos financeiros – Programa de Coinvestimento Deal-by-Deal e Programa de Venture Capital – “são direcionados para investimento em empresas, prioritariamente nas fases de arranque, e têm como prioridades comuns, colmatar a falha de mercado, no que diz respeito ao acesso a instrumentos financeiros e de capital por parte das empresas em especial as que apresentam potencial de crescimento e de inovação, orientado para exportação ou redução da dependência externa, para a progressão nas cadeias de valor e incremento do potencial produtivo, para a transição verde e para a transformação digital”, diz o Banco de Fomento em comunicado.

“Os instrumentos agora disponibilizados reforçam a missão e o compromisso do Banco Português de Fomento, no contexto do PRR e têm a novidade de terem beneficiado das sugestões recebidas através da consulta pública promovida pelo BPF, o que revela a preocupação e o interesse do Banco na auscultação e envolvimento de todos os interessados. Além da publicação dos avisos, o Banco Português de Fomento vai realizar um Webinar no próximo dia 30 de janeiro, às 11h00, para apresentar e detalhar os Instrumentos, convidando já todos os interessados à inscrição na sessão”, diz Ana Carvalho, CEO do BPF.