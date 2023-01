Madonna atua na Altice Arena em novembro deste ano

Madonna vai regressar a Portugal no próximo dia 6 de novembro.

Os rumores de que a rainha da Pop iria fazer uma digressão mundial já tinham começado há uns dias, contudo, só esta terça-feira o anúncio foi oficialmente feito.

A cantora apagou todas as publicações do seu Instagram, antes de anunciar uma tour que celebra os seus 40 anos de carreira.

O concerto em Portugal será na Altice Arena, em Lisboa, e a primeira parte do espetáculo será feita por Bob the Drag Queen (a.k.a. Caldwell Tidicue).

De acordo com a Ritmos & Blues, os bilhetes para o concerto vão ser postos à venda esta sexta-feira, dia 20 de janeiro.

A última vez que Madonna pisou os palcos portugueses foi no início de 2020, no Coliseu dos Recreios, no âmbito da "Madame X Tour".